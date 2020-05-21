Son dakika: Muğla'da korkunç kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Korkun kaza, Patlangıç Mahallesi 177 Sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.A (40) idaresindeki 48 PT 406 plakalı kamyonet, Ramazan Bektaş'ın (53) kullandığı 48 F 0350 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Bektaş, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bektaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü S.A., 2,23 promil alkollü olduğu belirlenerek, polis tarafından gözaltına alındı.
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