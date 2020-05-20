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Son dakika: Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor...

Son dakika haberi... 'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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MUĞLA'DA ORMAN YANGINI! ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR...

'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor... | VİDEO MUĞLA'DA ORMAN YANGINI! ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR... | VİDEO

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