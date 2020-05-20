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Son dakika: Kütahya Çavdarhisar'da ormanlık alanda yangın

’nın ilçesine bağlı Gökler köyü yakındaki ormanlık alanda çıktı. Çok sayıda arazöz ve havadan 1 helikopter alevlere müdahale etti. Yangından büyük bir yeşil alan zarar gördü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KÜTAHYA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

'nın ilçesine bağlı Gökler köyü yakındaki ormanlık alanda çıktı.

Çok sayıda arazöz ve havadan 1 helikopter alevlere müdahale etti.

Yangından büyük bir yeşil alan zarar gördü.

Son dakika: Kütahya Çavdarhisar'da ormanlık alanda yangın | Video SON DAKİKA: KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN | VİDEO

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