Son dakika: Kütahya Çavdarhisar'da ormanlık alanda yangın
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda arazöz ve havadan 1 helikopter alevlere müdahale etti. Yangından büyük bir yeşil alan zarar gördü.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çok sayıda arazöz ve havadan 1 helikopter alevlere müdahale etti.
Yangından büyük bir yeşil alan zarar gördü.
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