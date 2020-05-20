20 Mayıs 2020, Çarşamba
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ABD'de karpuz maskesiyle alkol büfesini soydular

’de karpuzun içini oyarak kafalarına geçiren iki hırsız, alkol satılan büfeyi soydu. Karpuz maskeleriyle büfe soyan hırsızlar, soygun anını videoya alarak sosyal medya hesaplarında yayınladılar.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KARPUZ MASKESİYLE SOYGUN!

'nin eyaletinde bulunan kentinde, iki hırsız karpuzun içini oyarak kendilerine maske üretti. Başlarına karpuz geçiren adamlar, 6 Mayıs'ta Virginia'nın Louisa kasabasındaki Sheetz adlı büfeden alkol çaldı.

GÖZALTINA ALDI

Öte yandan polis hırsızlardan biri olan Justin Rogers'ı, koronavirüs salgını kurallarına uymayarak maske yerine karpuz takma gerekçesiyle gözaltına aldı.

HIRSIZLAR SOYGUN ANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Şüpheliler alkol büfesine gitmeden önce kafalarına geçirdikleri karpuz maskelerle TikTok klibi çekti. Louisa Polis Teşkilatı hafta sonu boyunca şüphelilerinin karpuz maskeleriyle resimlerini yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

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