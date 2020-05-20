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Ameliyat sırasında İstiklal Marşı okudular

'nda bulunan özel bir hastanede acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan okudu aynı zamanda ameliyata devam etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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AMELİYAT SIRASINDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

'nda bir hastanede Prof. Dr. Bingür Sönmez'in ekibi bacağından kurşunlanmış bir hastayı acil ameliyata aldı.

Ameliyat sırasında İstiklal Marşı okudular AMELİYAT SIRASINDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

HASTANIN DURUMU İYİ

Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, Doç. Dr. Hasan Ardal saat 19.19'u gösterdiğinde anestezi teknikeri Nihat Boğaz'ın uyarısıyla ameliyata devam ederken okudu.

Ameliyat edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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