Türk bilim insanları buldu! Türkiye'de koronavirüsün kaynağı tespit edildi
Türkiye'de ölümcül salgın Kovid-19'a karşı amansız mücadele tüm hızıyla sürüyor. Türk bilim insanları, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının kaynağını tespit etti. İlk vakanın ABD'den geldiği belirlendi. Yapılan çalışmada ayrıca, koronavirüsün ayda en az iki defa mutasyona uğradığı görüldü.
VİRÜSÜN BULAŞMA MODELLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Çin'de ortaya çıkarak küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaştı. İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.
TÜRKİYE'DEKİ İLK VAKA ABD'DEN
Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avustralya, üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.
İKİ İLİMİZDE İSE SUUDİ ARABİSTAN BAĞLANTILI
İstanbul'daki koronavirüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı. Türkiye'deki isimleri belirtilmeyen iki ilde görülen koronavirüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi. Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.
GEN HARİTASI NASIL ÇIKARILIYOR?
Milliyet'in haberine göre; Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor. Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor. Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.
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