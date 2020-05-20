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Antalya'da ekipleri alarma geçiren yaşlı adam 6 saat sonra arazide uyurken bulundu

'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 79 yaşındaki , yaklaşık 6 saat sonra boş arazide uyurken bulundu. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz, ailesine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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ALARMA GEÇİLDİ! BAKIN NASIL BULUNDU

Serik'e bağlı Tekke Mahallesi'nde oturan Topuz ailesi, dün saat 20.00 sıralarında, için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma, AKUT ve sağlık personelinden oluşan 20 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışması başlattı.

UYURKEN BULUNDU

Ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, saat 02.00 sıralarında boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kadir Topuz, ailesine teslim edildi.

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