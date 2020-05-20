Antalya'da ekipleri alarma geçiren yaşlı adam 6 saat sonra arazide uyurken bulundu
Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 79 yaşındaki Kadir Topuz, yaklaşık 6 saat sonra boş arazide uyurken bulundu. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz, ailesine teslim edildi.
Serik'e bağlı Tekke Mahallesi'nde oturan Topuz ailesi, dün saat 20.00 sıralarında, Kadir Topuz için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından jandarma, AKUT ve sağlık personelinden oluşan 20 kişilik ekip, arama- kurtarma çalışması başlattı.
UYURKEN BULUNDU
Ekipler, arazide yaptıkları çalışma sonucu akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Topuz'u, saat 02.00 sıralarında boş arazide uyurken buldu. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Kadir Topuz, ailesine teslim edildi.
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