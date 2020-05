Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı! İşte 81 ilin ilk Covid-19 haritası

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs salgını ile ilgili ilk bilimsel yayın 'The New England Journal of Medicine' adındaki İngiliz tıp dergisinde 'ön baskı' olarak yayınlandı. Sağlık Bakanlığı bilim kurulundaki bazı üyeler tarafından hazırlanan araştırmada, Türkiye'deki Covid-19 hastalarının klinik özellikleri ve sonuçları ile ilgili veriler yer aldı. Türkiye'deki 125 pandemi hastanesinin salgının beşinci haftasına kadar olan verilerine dayanılarak yapılan araştırmada, bin 14 vaka üzerinden bir inceleme yapıldı. Yapılan bu araştırmanın önümüzdeki günlerde daha kapsamlı hâle getirileceği ve bilimsel yayın olarak yayınlanacağı belirtildi. Araştırmada, koronavirüslü ilgili en sık görülen semptomların, yüzde 65,7 ile öksürük, yüzde 49,2 ile ateş, yüzde 39,6 ile de yorgunluk ve hâlsizlik olduğu belirlendi. Hastaların yüzde 5,9'unun ise hiçbir belirti göstermediği tespit edildi. Yine, hastaların yüzde 23,2'sinde ek başka hastalıklar da bulunduğu, yüzde 13'ünün diyabet hastası olduğu, kronik solunum yolu hastalığı bulunanların oranının ise yüzde 10,3 olduğu kaydedildi.

HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 50

Araştırmaya göre, vakaların yüzde 67,8'si hastalığı hafif, yüzde 26,5'i şiddetli, yüzde 5,7'si ise ağır geçirdi. Hastaların yoğun bakıma sevk oranı yüzde 11,1, ölüm oranı ise yüzde 3,8. Yaş ve ölüm arasındaki ilişkinin kanıtlanamadığı belirtilen araştırmada, hastaların yaş ortalamasının 50, yüzde 54,7'sinin erkek olduğu tespiti yapıldı.

YARIYA YAKINI TEMASLA GEÇTİ

Araştırmaya konu olan bin 14 hastanın yüzde 43,9'unda Covid-19 hastası ile temas öyküsünün bulunduğu, yüzde 8,2'sinin son 14 günde yurt dışında bulunduğu, yüzde 49,2'sinde ise sosyal çevrelerinde benzer belirtiler taşıyanların olduğu belirlendi. Hastaların yüzde 70'inin şehirde yaşayanlardan oluştuğu vurgulanan araştırmada, enfekte bir kişiyle temastan sonraki virüsün ortalama kuluçka süresinin ise 5,4 gün olduğu tespiti yapıldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ İZOLE EDİLDİ

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların yüzde 9,5'i ayakta tedavi edilirken, yüzde 79,4'ü hastanelerdeki izole servislerde tedaviye alındı. Yüzde 11,1'ine yoğun bakım tedavisi uygulandı. Kritik durumdaki hastalarda ölüm oranı yüzde 48,3, şiddetli grupta yüzde 1,5, hastalığı hafif geçirenlerde ise yüzde 1 olarak belirlendi.

TEDAVİ YÖNTEMİ ÖLÜMLERİ AZALTTI

Araştırmada, koronavirüs hastalarına uygulanan tedavi yöntemine de yer verildi. Özellikle ilaçlara erken evrede başlanması, hastaların yüzüstü pozisyonda yatırılması, erken safhada solunum cihazına bağlanmaması gibi tedbirlerin ölüm oranlarını azalttığına dikkat çekildi. Türkiye'deki sağlık sisteminin güvenilir bir altyapıya sahip olduğu, herkese ücretsiz sağlık hizmeti verildiği ve bu hizmete erişimin kolay olduğu da vurgulandı.