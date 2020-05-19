19 Mayıs 2020, Salı
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ABD’de papaz Timothy Pelc, cemaatini su tabancasıyla kutsadı

’nin Michigan eyaletinde papaz 'in, nedeniyle oyuncak ile cemaatini uzaktan kutsaması sosyal medyada gündem oldu. Kilise çalışanlarının paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündemden düşmüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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Papaz Pelc'in, Paskalya kutlamaları çerçevesinde, arabası ile kilise merdivenlerine yanaşan cemaate bir oyuncak tabanca ile kutsal su sıkarken çekilen fotoğrafların Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılması üzerine sosyal medyadan tüm dünyaya yayıldı.

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