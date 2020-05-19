ABD’de papaz Timothy Pelc, cemaatini su tabancasıyla kutsadı

Papaz Pelc'in, Paskalya kutlamaları çerçevesinde, arabası ile kilise merdivenlerine yanaşan cemaate bir oyuncak tabanca ile kutsal su sıkarken çekilen fotoğrafların Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılması üzerine sosyal medyadan tüm dünyaya yayıldı.