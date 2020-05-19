ABD’de papaz Timothy Pelc, cemaatini su tabancasıyla kutsadı
ABD’nin Michigan eyaletinde papaz Timothy Pelc'in, koronavirüs nedeniyle oyuncak su tabancası ile cemaatini uzaktan kutsaması sosyal medyada gündem oldu. Kilise çalışanlarının paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündemden düşmüyor.
Papaz Pelc'in, Paskalya kutlamaları çerçevesinde, arabası ile kilise merdivenlerine yanaşan cemaate bir oyuncak tabanca ile kutsal su sıkarken çekilen fotoğrafların Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılması üzerine sosyal medyadan tüm dünyaya yayıldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Korku dolu anlar! Patlamalar dakikalarca sürdü
- İlk yerli sıcak hava balonu böyle havalandı!
- Bir ilde daha karar verildi! Rakam 28 oldu
- Canlı yayında açıkladı: Bayram sonrası...
- Corona virüs gölgesinde ilk çay hasadı!
- Karlı zirve Türk bayrağına boyandı
- Okullar ne zaman açılacak?
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı!
- Milli Mücadele'nin ilk adımı 101. yılında
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıklamaları: Okullar kapandı mı? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak?
- 19 Mayıs mesajları ve şiirleri: Atatürk'ün gençlik ve sporla ilgili en güzel sözleri! Resimli 19 Mayıs kutlama mesajları
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri
- Sürücü kursları ne zaman açılacak? Kafeler, spor salonları, restoranlar, düğün salonları Haziran'da açılacak mı?
- BİM'den Galaxy A70 sürprizi! 20 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel kampanyalar
- Son dakika: Bayramdan sonra 15 ilde giriş çıkış açılacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Bugünkü koronavirüs tablosu vaka sayısı ne kadar? 18 Mayıs corona virüsü kaç kişi öldü? İl il vaka sayısı...
- Açıköğretim final sınavı tarihleri açıklandı! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Uygun fiyatlı evler satışta! TOKİ başvuruları kabul ediyor
- Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! 2020 ATA AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı?