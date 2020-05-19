19 Mayıs 2020, Salı
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Prof. Dr. Taşbakan: Maskeyle spor yapmak ölümcül olabilir

Öğretim Üyesi Prof. Dr. , spor yaparken uzun süre takan kişilerin hayati risk taşıdığını söyleyerek, "N95 tipi maskeler, nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor. Uzun süre kullanımı sonrası kanda karbondioksit dediğimiz zararlı gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda baygınlığa, ani ölümlere neden olabilir" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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UZMAN İSİM UYARDI! ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı 'in Vuhan kentinde, yüzünde maskeyle koşan 26 yaşındaki adamın akciğeri patladı. Nefes darlığı yaşadığı belirtilen adamın ameliyat edildiği belirtildi. Doktorlar, hastanın sol akciğerinin yüzde 90 daraldığını ve kalbini vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettirdiğini açıkladı. Bu olayın ardından uzmanlar yanlış kullanımına dikkat çekti.

SOLUNUMU KISITLAYACAK MASKELER

Öğretim Üyesi Prof. Dr. , salgını dolayısıyla özellikle spor yaparken ve koşarken vatandaşların maske takmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu söyledi. Pek çok vatandaşın, sadece sağlık çalışanlarının kullandığı maskeleri taktığını ve bu maskelerin solunumu kısıtlayacak maskeler olduğunu dile getirdi.

"ZARARLI BİR GAZIN BİRİKMESİ SÖZ KONUSU"

Prof. Dr. Taşbakan, "Bizim halka önerdiğimiz maskeler, cerrahi maskelerdir. Fakat insanlar, farkında olmadan bizim sağlık çalışanlarımızın hastaya müdahale ederken taktığımız maskeleri takıyor. Bu maskeler, normal hayatta hiç kullanılması gereken maskeler değil. Bu maskelerin dezavantajı şu; nefes alıp verirken nefese bir miktar engel oluyor, verdiğimiz nefesin bir kısmını tekrar solumak zorunda kalıyoruz. Uzun süre takıldığı zaman kanda karbondioksit dediğimiz zararlı bir gazın birikmesi söz konusu. Bu zararlı gazda; hayati tehlikenin ortaya çıkmasını sağlayarak, ölüme kadar neden olabilecek kanda yükselmelere sebep olabilir. Baygınlık, ani ölüm gibi sonuçların yaşanmasına neden olur. Özellikle spor yapan insanlarda bu maskelerin kullanılması ciddi hayati risk taşır" dedi.

"SANILDIĞI GİBİ KORUMUYOR"

Açık alanda kalabalık ortamda spor yapacak kişilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Taşbakan, "Kalabalık ortamda, 1,5 metrelik mesafeyi koruyarak, cerrahi maske takarak spor yapılabilir. Biz, sağlık çalışanlarının kullanması gereken daha gelişmiş maskeleri kullanmamasını söylüyoruz, çünkü bunlar sanıldığı gibi kişiyi çok fazla korumuyor" diye konuştu.

MASKEYLE KOŞMAK ZOR OLUYOR

Düzenli olarak Alsancak Kordon'da spor yapan Su Karaman (37), "Düzenli olarak koşuyorum. Maskeyle koşmak çok zor oluyor. Hava da sıcak olduğu için yüzüm çok terliyor. Ama uzmanlar da maskenin çıkarılmaması gerektiğini söylüyor. Bu yüzden spor yaparken de maskemi çıkarmıyorum" dedi.

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