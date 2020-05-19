Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı
Erzurum Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün dağ kayakçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Palandöken'in karlı zirvesine çıkıp, karı boyayarak 1919 metrekare alana sahip Türk bayrağı yaptı.
Kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'in 2 bin 500 rakımına araçları ile gelen Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin ve 8 antrenör ayaklarına dağ kayaklarını takarak 3 bin 176 metre yükseklikteki dağın 3 bin 150 metresine kadar çıktı.
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