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TİKA'dan Filipinler'de ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), Moro Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı Mindanao Adası'ndaki ihtiyaç sahibi ailelere 600 gıda paketi dağıttı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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TİKA'DAN FİLİPİNLER'DE RAMAZAN YARDIMI

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarafından 'de her yıl geleneksel olarak yapılan ramazan etkinlikleri kapsamında, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao Adası Maguindanao Dungguan Datu bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere 600 gıda paketi dağıtıldı.

Gıda yardımları bölgedeki kabileler arasındaki çatışmalardan etkilenerek köylerini terk eden ve çatışmalar esnasında bütün canlı hayvanlarını kaybetmiş ailelere yapıldı.

Geçimlerini sadece balıkçılık ve tarım yaparak sağlayan bölge insanları, bölgedeki iç karışıklık nedeniyle işlerini de yapamıyor.

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