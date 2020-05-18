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İftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı! Validen kritik uyarı geldi

Valisi İlker Gündüzöz, bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye bulaştığını açıkladı. Gündüzöz, "Salgın hala sürmektedir. Gerek Ramazan ayında gerekse 'nda hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İFTAR YEMEĞİNE GİDEN 13 KİŞİYE KORONAVİRÜS BULAŞTI!

Vali İlker Gündüzöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte bir ailenin verdiği 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye bulaştığının tespit edildiği vurgulandı.

Virüsü kapan vatandaşların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirten Gündüzöz, "Salgın hala sürmektedir. Bu zorlu zamanlarda gerek normalleşme süreci gerek Ramazan Bayramı, gerekse ısınan havalar bu hastalıkla mücadele kapsamında önümüzde dikkatli olmamızı gerektiren zorlu süreçler olarak durmaktadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın dışarıya gerekmedikçe çıkmaması, çıktığı zaman maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerek ramazan ayında gerekse Ramazan Bayramında hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir. Bu hastalığa karşı mücadelede tek bir kişinin dikkatli olması yeterli olmayacaktır. Herkesin bu kurallara uyması virüsün toplumdan süzülmesi için önemlidir. Unutmayalım ki; dikkatsiz davranan tek bir kişi bu hastalığı onlarca kişiye bulaştırarak bu sürecin uzamasına sebep olacaktır. Herkesin bu kurallara hem ailesi hem sevdikleri için uymasını önemle rica ediyoruz" dedi.

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