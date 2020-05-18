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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un çağrı yaptığı Ayşenur Doludağ’dan A Haber'e özel açıklamalar

'de inek otlatırken ’da canlı derse katılan 'ın fotoğrafı Bakanı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. O fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O karenin kahramanı yaşadıklarını A Haber’e anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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O KARENİN KAHRAMANI KONUŞTU!

İnek otlatırken canlı derse katılan Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okulu) 10. sınıf öğrencisi 'ın o anları Bakanı tarafından hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

A Haber muhabiri Vedat Sezer, 'de o karenin kahramanı olan Ayşenur Doludağ ile bir araya geldi ve yaşadıklarını A Haber izleyicileri için öğrendi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un çağrı yaptığı Ayşenur Doludağ’dan A Haber'e özel açıklamalar MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN ÇAĞRI YAPTIĞI AYŞENUR DOLUDAĞ’DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

FOTOĞRAF HIZLA YAYILDI

10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, "Çok mutlu oldum. Biz yukarıda ders yaparken hoca "Fotoğraf çekilelim." dedi. Fotoğraf çekildikten sonra öğrendim ki bu okul grubunda yayılmış sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiş." dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUM VE ÇOK DUYGULANDIM"

Ayşenur Doludağ, "Bakanımız Ziya Selçuk bunu görünce mesaj atmış. Bunun için çok mutlu oldum ve çok duygulandım. Her şey bir anda oldu, ama mutlu oldum. Bizim köyde işler bahar döneminde başlar. Şu anda da hayvanları çıkartıp otlatıyoruz. Yaz aylarında da tarla işleri ile uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DERSLERİM İYİ"

Doludağ, "Derslerim bence iyi. Çok şükür derslerime önem veriyorum. Koronavirüsten dolayı eve geldikten sonra çok fazla zaman ayıramamaya başladım. İşleri halletmeye çalıştım. Sabah saatlerinde evde olan dersleri dinledim. Ve sonrasında dersleri tekrar yapmaya çalıştım." diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk'tan inek otlatırken derslerine devam eden Ayşenur Doludağ'a mesaj BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN İNEK OTLATIRKEN DERSLERİNE DEVAM EDEN AYŞENUR DOLUDAĞ'A MESAJ

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