Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un çağrı yaptığı Ayşenur Doludağ’dan A Haber'e özel açıklamalar
Balıkesir'de inek otlatırken EBA’da canlı derse katılan Ayşenur Doludağ'ın fotoğrafı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medyada paylaşıldı. O fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. O karenin kahramanı yaşadıklarını A Haber’e anlattı.
İnek otlatırken EBA canlı derse katılan Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje Okulu) 10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
A Haber muhabiri Vedat Sezer, Balıkesir'de o karenin kahramanı olan Ayşenur Doludağ ile bir araya geldi ve yaşadıklarını A Haber izleyicileri için öğrendi.
FOTOĞRAF HIZLA YAYILDI
10. sınıf öğrencisi Ayşenur Doludağ, "Çok mutlu oldum. Biz yukarıda ders yaparken hoca "Fotoğraf çekilelim." dedi. Fotoğraf çekildikten sonra öğrendim ki bu okul grubunda yayılmış sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiş." dedi.
"ÇOK MUTLU OLDUM VE ÇOK DUYGULANDIM"
Ayşenur Doludağ, "Bakanımız Ziya Selçuk bunu görünce mesaj atmış. Bunun için çok mutlu oldum ve çok duygulandım. Her şey bir anda oldu, ama mutlu oldum. Bizim köyde işler bahar döneminde başlar. Şu anda da hayvanları çıkartıp otlatıyoruz. Yaz aylarında da tarla işleri ile uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"DERSLERİM İYİ"
Doludağ, "Derslerim bence iyi. Çok şükür derslerime önem veriyorum. Koronavirüsten dolayı eve geldikten sonra çok fazla zaman ayıramamaya başladım. İşleri halletmeye çalıştım. Sabah saatlerinde evde olan dersleri dinledim. Ve sonrasında dersleri tekrar yapmaya çalıştım." diye konuştu.
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