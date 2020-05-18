İzmirliler marketlerin önünde sıraya girdi
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde marketlerin açılmasına izin verilince, İzmirliler marketlerin önünde kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs kapsamında bazı illerde 15 Mayıs Cuma günü saat 00.00'da başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde marketler işbaşı yaptı. İzmirliler, kısıtlamanın son 2 gününde açık kalacak olan marketlere giderek, gıda ve hijyen ürünü ihtiyaçlarını giderdi. Vatandaşlar, marketlerin önünde kuyruk oluştururken, market personeli, müşterileri içeriye sırayla aldı. Maskesiz olanların girişlerine ise izin vermedi.
Alsancak semtindeki bir süpermarkette alışveriş yapan Feride Adıgüzel, ilk defa sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "Çünkü ilk defa evimdeki ürünler bitti. Çok rahatsız edici bir durum. Zaten sıkıntılı günlerdeyiz, bir de üzerine ihtiyaç duyduğunuz şeyler evinizde olmayınca işler daha da kötüleşiyor. Ama markette önlemler iyiydi. Maskesiz girişlere izin verilmiyor. Mesafeye de dikkat ediliyor" dedi. Süpermarket personeli Mehmet Munis ise, "Ürünlerimiz çabuk tükeniyor, ilginin çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Biz de biten ürünlerimizi hemen yeniden tedarik ediyoruz. Yoğunluğa karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.
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