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Bakan Ziya Selçuk'tan inek otlatırken derslerine devam eden Ayşenur Doludağ'a mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi 'ın eğitim anlarını Twitter hesabından paylaştı. Doludağ'ın zorlu şartlara rağmen eğitimine devam etmesine değinen Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN O ÖĞRENCİYE MESAJ

İnek otlatırken EBA Canlı derse katılan İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi 'ın o anları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından Ayşenur Doludağ'ın EBA'ya yansıyan inek otlatırken çekilen fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri paylaştı:

"Sevgili Ayşenur... Ben de köyde bir yandan inek güder, bir yandan kitap okurdum demek isterdim. Ama bizde inek vardı, kitap yoktu :) Bu imkanların daha fazlası bizim görevimiz, sizin hakkınız. Fakat biz çok şanslıyız ki senin gibi öğrencilerimiz var. Ailene selamlar."

AYŞENUR AİLESİNE ÇOBANLIK VE ÇİFTÇİLİK YAPARAK YARDIM EDİYOR

Ayşenur Doludağ adlı öğrencinin ailesine çobanlık ve çiftçilik yaparak yardım ettiği aynı zamanda da internet üzerinden öğretmenlerin verdiği EBA canlı derslere tarlasından katıldığı öğrenildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Bayraklı köyünde ikamet eden öğrenci ailesine hayvancılığın dışında salatalık ekerek de diğer 2 kardeşi ile beraber yardımcı oluyor.

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