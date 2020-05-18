Antalya’da genç kız intihar eden annesinin başında “Sen ölemezsin” diyerek gözyaşı döktü
Antalya’da Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen S.G. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Yerde yatan annesini görünce sinir krizi geçiren E.H. (20), "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'nde rehber öğretmen S.G., oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
"SEN ÖLEMEZSİN"
Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen E.H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu. Annesinin yanına gelen E.H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. E.H., yakınları tarafından sakinleştirildi.
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından S.G.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.G.'nin iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.
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