18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Antalya’da genç kız intihar eden annesinin başında “Sen ölemezsin” diyerek gözyaşı döktü

’da 'nde S.G. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak etti. Yerde yatan annesini görünce sinir krizi geçiren E.H. (20), "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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ANNESİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ!

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi 322 Sokak'ta meydana geldi. 'nde S.G., oturdukları 9 katlı apartmanın 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

"SEN ÖLEMEZSİN"

Annesinin lavaboya gittiğini zanneden ve bir süre bekleyen E.H., daha sonra binanın dibinde yattığını fark edince hemen aşağı koştu. Annesinin yanına gelen E.H., "Annem bütün hayallerimde sen vardın. Bütün planlarımı seninle yaptım. Sen ölemezsin" diye gözyaşı döktü. E.H., yakınları tarafından sakinleştirildi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından S.G.'nin cenazesi Antalya Kurumu'na götürüldü. S.G.'nin iki yıl önce eşinden ayrıldığı, bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı kaydedildi.

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