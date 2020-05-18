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KKTC'den sevindiren haber! Bir aydır yeni vakaya rastlanmadı

Kuzey Türk Cumhuriyeti () , ülkede son bir ayda yeni tip (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Tedavi süreci tamamlanan son hasta Zekai Gece (83), 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.

RUM KESİMİNDE 2 YENİ VAKA

Rum basınında yer alan habere göre, Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.

Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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