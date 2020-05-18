KKTC'den sevindiren haber! Bir aydır yeni vakaya rastlanmadı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son bir ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini açıkladı. Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 67 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.
Ülkede bugüne dek toplam 30 bin 295 test yapılırken, en son Kovid-19 vakası 17 Nisan'da tespit edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
KKTC'de ilk vaka 10 Mart'ta bir Alman turistte görülmüştü. Toplam 108 vakanın görüldüğü ülkede, 4 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirmişti.
Tedavi süreci tamamlanan son hasta Zekai Gece (83), 11 Mayıs'ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden taburcu edilmişti.
RUM KESİMİNDE 2 YENİ VAKA
Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte toplam 2 bin 248 test yapıldı ve 2 yeni vaka belirlendi.
Toplam vaka sayısı 916'ya yükselen Rum kesiminde, 17 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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