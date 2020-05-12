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Sevindiren haber! Son koronavirüs hastası da taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () 83 yaşındaki son korona hastası Zekai Gece, bugün taburcu edildi. Başbakan Ersin Tatar, yaptığı açıklamada 9 Mart'ta tespit edilen ilk vakadan sonra hükümetin aldığı tedbirler, düzenlemeler ve halkın bu düzenlemelere uymasıyla birlikte iki ay sonra son vakanın taburcu edildiğini ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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SON KORONAVİRÜS HASTASI DA TABURCU OLDU

salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden () sevindiren haber geldi. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatan ülkedeki son korona hastası 83 yaşındaki Zekai Gece, bugün alkışlar eşliğinde taburcu edildi. Gece, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başhekim Adil Özyılkan, doktorlar, sağlık görevlileri ve hastane personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden çıkarıldı. Gece, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Ben buraya ölü geldim" ifadelerini kullandı.

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