18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Son dakika: Batman’da bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; 'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BATMAN’DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması için Yeniçağlar köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde başta sağlık ile güvenlik önlemleri olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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