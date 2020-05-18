18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

’ın ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı () yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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İl Jandarma Komutanlığı'nca, 'ye bağlı Akçabudak ve Konuk mahalleleri kırsalında terör örgütü 'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu' tamamlandı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, teröristlerce kış üslenmesi maksadıyla kullanılan Akçabudak Mahallesi kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış ve girişinde tahtadan kapağı olan 1 sığınak, Konuklu Mahallesi kırsalında da toprak altına kazılarak yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı 1 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklar içinde ve çevresinde yapılan aramada toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde teröristlerce düzeneği yapımında kullanılan 9 elektrikli fünye, 250 pil, 1 avometre, 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu ile gıda, yaşam, ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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