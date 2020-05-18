Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önündeki drift skandalına yetersiz ceza

19 Mayıs törenini bahane eden Mansur Yavaş'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift yaptırdı. 19 Mayıs töreni çalışmasının boş alanda yapılması yerinde Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'nin önünün seçilmesi, Mansur Yavaş'ı hedef yaptı. Vatandaşlar Mansur Yavaş ve Gültekin'e tepki göstermişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE YETERSİZ CEZA

Ankara Valiliği, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yapılmıştır. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir"