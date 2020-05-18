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Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önündeki drift skandalına yetersiz ceza

CHP'li 'ın Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin ve Kent Konseyi'nden Alper Kaya'nın ve Türbesi önündeki drift skandalına sadece para cezası kesildi. İslami değerleri hiçe sayan motosiklet sürücüsü ve yanındaki 5 kişiye sadece para cezası verilmesi yetersiz kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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TÜRBE ÖNÜNDEKİ DRİFT SKANDALINA YETERSİZ CEZA

19 Mayıs törenini bahane eden 'ın, Basın Yayın Koordinatörlüğü görevine getirdiği Volkan Gültekin, ve Türbesi önünde drift yaptırdı. 19 Mayıs töreni çalışmasının boş alanda yapılması yerinde Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'nin önünün seçilmesi, Mansur Yavaş'ı hedef yaptı. Vatandaşlar Mansur Yavaş ve Gültekin'e tepki göstermişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE YETERSİZ CEZA

Ankara Valiliği, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yapılmıştır. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir"

Mansur Yavaş'ın adamları Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi önünde drift skandalına imza attı MANSUR YAVAŞ'IN ADAMLARI HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ VE TÜRBESİ ÖNÜNDE DRİFT SKANDALINA İMZA ATTI

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