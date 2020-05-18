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Antalya'da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı

'nın Alanya ilçesinde evinde skunk yetiştiren şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine jandarma ekiplerince yeniden yakalan şüpheli, çıkarıldığı tarafından tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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ANTALYA'DA UYUŞTURUCU YETİŞTİREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'nın Alanya ilçesinde evinde skunk yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Kestel Mahallesi'ndeki evde skunk yetiştirdiği gerekçesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan O.K'nin (35) karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine jandarma ekiplerince yeniden yakalan şüpheli, çıkarıldığı tarafından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün önce bir eve düzenlenen operasyonda, 19 kök skunk, hassas terazi, ışık, havalandırma, damlama ve çadır sistemi ele geçirilmiş, bir kişi yakalanmıştı.

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