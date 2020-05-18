Beykoz'da cinayet!
Beykoz'da çıkan tartışmada eşini korumak için komşusunun doğrulttuğu silahın önüne geçen kadın vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki Tahmaz Sokak'ta oturan G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.
Görüşme esnasında çıkan tartışmada Ş.U. yanında bulunan tüfeği eline aldı.
Eşini korumak için silahın önüne geçen G.K, Ş.U. tarafından açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.
Kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- Antalya'da uyuşturucu yetiştiren şüpheli tutuklandı
- Fatih Portakal’a kötü haber! Kaçak yapı yıkılacak...
- CHP'li Deniz Atabay'dan şaibeli yıkım!
- Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de...
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Asya ve Avrupa Türk gıdasına sarıldı!
- Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın tarlaya köşk dikti!
- Türbe önündeki drift skandalına yetersiz ceza
- Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Yollar ne zaman açılacak?
- ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
- Bankaların bayram kredisi kampanyaları: ING, QNG Finansbank, Akbank, Garanti, İş Bankası bayram kredisi faiz oranları
- Son dakika: Askerlik terhis tarihi ne zaman? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- Halk Bankası destek kredisi başvuru durumu sorgulama! Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL kredi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek ne zaman serbest olacak? Muğla, İstanbul, Antalya'da denize girmek yasak mı?
- Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
- THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Cezaevi görüşleri ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde görüş süresi uzatıldı
- Son dakika: Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020 Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları (26. hafta)
- Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!