18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Beykoz'da cinayet!

'da çıkan tartışmada eşini korumak için komşusunun doğrulttuğu silahın önüne geçen kadın vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BEYKOZ'DA CİNAYET!

Alınan bilgiye göre, Çamlıbahçe Mahallesi'ndeki Tahmaz Sokak'ta oturan G.K. ile eşi Y.K, aralarında husumet olduğu öne sürülen komşuları Ş.U. ile görüşmek için evine gitti.

Görüşme esnasında çıkan tartışmada Ş.U. yanında bulunan tüfeği eline aldı.

Eşini korumak için silahın önüne geçen G.K, Ş.U. tarafından açılan ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ş.U'nun yaklanması için emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.

Kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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