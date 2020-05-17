17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: KKTC'de büyük yangın! Türkiye harekete geçti

Son dakika: KKTC'de büyük yangın! Türkiye harekete geçti

; ’nin () Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için 'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
ABONE OL
KKTC'DE BÜYÜK YANGIN! TÜRKİYE'DEN DESTEK...

'nin () Tepebaşı bölgesinde çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

KORKUTAN YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA