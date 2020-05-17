Son dakika: KKTC'de büyük yangın! Türkiye harekete geçti
Son dakika haberi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.
KORKUTAN YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO
Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.
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