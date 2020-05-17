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Son dakika: İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez Antalya'da gözaltına alındı! Fırat Erez kimdir?

; hesabından İslam ve için ağza alınmayacak ifadeler kullanan , 'da gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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İSLAM'A VE HZ MUHAMMED'E HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Fotoğrafçı , hesabından İslam ve için ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Kendisine gelen tepkiler üzerine haddini daha da aşan Erez, ''Bunu yapacağım, İslam'ın nurunu söndüreceğim.'' dedi.

Bu skandal sözlerin ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinde yetkililere çağrıda bulundu.

Çağrıları ihbar kabul eden Emniyeti Fırat Erez'i gözaltına aldı.

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