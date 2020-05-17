Son dakika: İslam'a ve Hz Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez Antalya'da gözaltına alındı! Fırat Erez kimdir?
Son dakika haberi; Sosyal medya hesabından İslam ve Hz. Muhammed için ağza alınmayacak ifadeler kullanan Fırat Erez, Antalya'da gözaltına alındı.
Fotoğrafçı Fırat Erez, sosyal medya hesabından İslam ve Hz. Muhammed için ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Kendisine gelen tepkiler üzerine haddini daha da aşan Erez, ''Bunu yapacağım, İslam'ın nurunu söndüreceğim.'' dedi.
Bu skandal sözlerin ardından vatandaşlar sosyal medya üzerinde yetkililere çağrıda bulundu.
Çağrıları ihbar kabul eden Antalya Emniyeti Fırat Erez'i gözaltına aldı.
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