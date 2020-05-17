Boğa saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

İzzetiye Mahallesi'nde ineklerini otlatmak için çobanla birlikte meralık alana götüren Feyzi Cinci (66), iddiaya göre, çimlerde oturduğu sırada sürü içinden bir boğanın saldırısına uğradı.

Yanında bulunan çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cinci'yi Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OTOPSİ YAPILACAK

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Cinci, hayatını kaybetti.

Cinci'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.