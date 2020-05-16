16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı arttı!

Son dakika haberine göre; Tüm dünyaya yayılan salgınıyla mücadelede başarılı bir görüntü çizen Türkiye yeni önlemler alıyor. Koronavirüse karşı mücadelede en önemli tedbirlerden biri olan maske kullanımı, Türkiye'deki 23 ilde zorunlu hale getirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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Son dakika haberine göre, corona virüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, 23 ilde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

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