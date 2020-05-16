16 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da karantinadaki 169 kişi evlerine uğurlandı

Çorum'da karantinadaki 169 kişi evlerine uğurlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'dan 'a getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, evlerine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020
ABONE OL
ÇORUM'DA KORONA ŞÜPHELİSİ 169...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 Mayıs'ta, 'dan 'ye getirilen 169 kişi 'da yurda yerleştirildi.

Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan ve 14 günlük karantina süresi dolan 169 kişi dün gece memleketlerine uğurlandı. 169 kişi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hediye ettiği çam fidanlarını yurt bahçesine dikti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın uğurlama sırasında yaptığı konuşmada "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA