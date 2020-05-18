18 Mayıs 2020, Pazartesi
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20 bin çay üreticisinin geleceği Rize’de, tedbirler üst seviyede

Bölgesi'nde hasadı için tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin günü giriş yapmaya başlayacağı 'de alarm verildi. Takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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'deki , , ve illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş üretiminde hasat bu hafta başlıyor. Çay tarımında tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, Sağlık ve ve Orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı.

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