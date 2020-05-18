20 bin çay üreticisinin geleceği Rize’de, tedbirler üst seviyede
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından seyahat izin başvuruları sürüyor. Sayıları 20 bini aşan çay üreticisinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize'de alarm verildi. Takviye polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin önlemler alacağı kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak, koronavirüs testine tabi tutulacak.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat bu hafta başlıyor. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.
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