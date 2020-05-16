16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Antalya’da 42 gündür görüşemeyen arkadaşların buluşması, şaşkınlık yarattı

'da tedbirleri kapsamında, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle uzun süre görüşemeyen 2 kız , izinde buluştuklarına koşarak birbirlerine sarılıp, yere düştü. Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, yerde sarılıp birbirlerini öptü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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Konyaaltı ilçesinde bir caddede cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, salgını nedeniyle uygulanan dolayısıyla birbirlerini uzun süredir görmeyen 2 kız , birbirlerini görünce koşup, sarıldı.

Antalya’da 42 gündür görüşemeyen arkadaşların buluşması, şaşkınlık yarattı ANTALYA’DA 42 GÜNDÜR GÖRÜŞEMEYEN ARKADAŞLARIN BULUŞMASI, ŞAŞKINLIK YARATTI

42 GÜNDÜR GÖRÜŞMÜYORLAR

Sosyal mesafeyi yok sayan arkadaşlar, dengelerini kaybederek yere düştü. Genelge gereği 15-20 yaş arasındaki gençlerin 4 Nisan'dan beri sokağa çıkmaları yasak olduğu için kız arkadaşların 42 gündür görüşmediği öğrenildi.

KORONAYA RAĞMEN ARKADAŞLIK

Kızların bu görüntülerini izleyenler, 'koronavirüse rağmen işte arkadaşlık' dedi.

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