Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti
Son dakika haberine göre: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 310 bini geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 310 bin 3'e, vaka sayısı ise 4 milyon 670 bin 9'a ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 88 bin 678 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.
Bu ülkeyi, 34 bin 466 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 763 ile İtalya, 27 bin 563 ile İspanya, 27 bin 529 ile Fransa, 15 bin 46 ile Brezilya, 9 bin 5 ile Belçika, 8 bin 1 ile Almanya, 6 bin 937 ile İran, 5 bin 670 ile Hollanda, 5 bin 595 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin izledi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Meksika (4 bin 767), Türkiye (4 bin 55), Hindistan (2 bin 760), İsveç (3 bin 674), Ekvador (2 bin 594), Rusya (2 bin 537), Peru (2 bin 392), İsviçre (1878), İrlanda (1518), Portekiz (1203), Endonezya (1089) ve Romanya (1081)."
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 1 milyon 780 bin 118 kişi iyileşirken, 2 milyon 589 bin 888 kişinin ise tedavisi sürüyor.
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