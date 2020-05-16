Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?
Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Ege Boğazı
B: Akdeniz Boğazı
C: Marmara Boğazı
D: Karadeniz Boğazı
CEVAP: B
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