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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Önce kavrulacağız sonra yağmur geliyor | İşte 5 günlük hava durumu

'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşacak. Ancak önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü ise bekleniyor. İşte genelinde 5 günlük ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgilerine göre; 'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak.

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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