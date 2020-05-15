Son dakika: Meteoroloji'den uyarı geldi! Önce kavrulacağız sonra yağmur geliyor | İşte 5 günlük hava durumu
İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşacak. Ancak önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü ise kuvvetli yağış bekleniyor. İşte Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak.
Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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