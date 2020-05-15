15 Mayıs 2020, Cuma
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Bursa'da yasak öncesi su kuyruğu! 2,5 lira verip saatlerce beklediler

'da, 4 günlük öncesi, yanlarında getirdikleri bidonlara Uludağ'ın eteklerinden gelen sudan doldurmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruğu oluşturdu. Araç kuyruğu drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşlar 20 litrelik bidonlarını 2,5 lira karşılığı doldurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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2,5 LİRA VERİP SAATLERCE BEKLEDİLER!

Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler, Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun kuyruğu oluşturdu.

Bursa'da yasak öncesi su kuyruğu! 2,5 lira verip saatlerce beklediler BURSA'DA YASAK ÖNCESİ SU KUYRUĞU! 2,5 LİRA VERİP SAATLERCE BEKLEDİLER

2 SAAT SIRA BEKLEDİLER

16-19 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük nedeniyle kaynağını Uludağ'dan alan içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 2 saat sıra bekledi. Çeşme başlarında da vatandaşlar, bir süre beklemek zorunda kaldı.

YOL BOYUNCA UYARI

4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, 20 litrelik su bidonlarını 2,5 lira karşılığında doldurdu. Jandarma ekipleri, oluşan trafik sebebiyle sürücülere yol boyunca uyarılarda bulundu.

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