15 Mayıs 2020, Cuma
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Lise öğrencisi kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle elektrikli aletler icat etti

'da elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi , kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti. Bidondan müzik sistemi de yapan Ramazan'ın hayali Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TUBİTAK) görev almak. Başkanı , Ramazan Kargılı'yı arayıp, destek sözü verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi , Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde ailesiyle yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik yok.

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