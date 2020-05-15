15 Mayıs 2020, Cuma
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İçişleri Bakanlığından Siirt ve Iğdır Belediye Başkan Vekilliklerine atama

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkan Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü görevlendirildi. Siirt Valiliğince; Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Valiliğince; Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAKANLIK DUYURDU! İŞTE HDP'Lİ BELEDİYELERE YAPILAN ATAMALAR

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Üye Olmak, , ve " suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Belediye Başkanı Berivan Helen IŞIK,

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA....

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Baykan Belediye Başkanı Ramazan SARSILMAZ (Remzi SARSILMAZ Baykan Asiye Hukuk Mahkemesi kararı ile ismini Ramazan SARSILMAZ olarak değiştirmiştir.)

DEVLETİ HEDEF ALDI

Hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütüne Üye Olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlarından 2019/3647 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Siirt ili Kurtalan Belediye Başkanı Baran AKGÜL,

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTI

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 2019/1960 sayılı dosyasında soruşturma devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Muş ili Korkut ilçesi Başkanı Casim BUDAK,

Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/3576 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/120 sayılı dosyası ile yargılama devam eden ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2019/1935 sayılı soruşturması devam eden ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkanı Yaşar AKKUŞ,

GÖREVLENDİRME YAPILDI

Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.05.2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Siirt Valisi Ali Fuat ATİK, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Iğdır Valisi Enver ÜNLÜ; Siirt Valiliğince Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet TUNÇ, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan SADEBIYIK görevlendirilmiştir.

Son dakika: HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı! HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı SON DAKİKA: HDP'Lİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR AKKUŞ GÖZALTINA ALINDI! HDP'Lİ 3 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI
Son dakika: Siirt Belediyesi, Baykan Belediyesi ve Kurtalan Belediyesine kayyum atandı! SON DAKİKA: SİİRT BELEDİYESİ, BAYKAN BELEDİYESİ VE KURTALAN BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI!

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