15 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tedbirlere uydular! Corona virüs vakası görülmedi!

Tedbirlere uydular! Corona virüs vakası görülmedi!

'ta, mart ayında binin üzerinde gurbetçinin gelmesiyle vakalarının görülmesinden endişe edilen 12 bin 400 nüfuslu Nurhak ilçesinde bugüne kadar hiç vaka tespit edilmedi. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe halkının tüm kurallara uyduğunu ve ilçeye gelenlerin 14 gün karantinaya alınmasının bunda en önemli etken olduğunu söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
ABONE OL
TEDBİRLERE UYDULAR! CORONA VİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ!

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın kesiştiği noktada yer alan Nurhak'a ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günlerde 12 bin 400 nüfuslu ilçeye 1200 kişi yurt dışından giriş yaptı. Bu nedenle herkesin "Kahramanmaraş'ta koronavirüs görülürse ilk burada görülür" dediği ilçede bugüne kadar koronavirüs tespit edilmedi. Nurhak hem Kahramanmaraş'ın koronavirüs tespit edilemeyen tek ilçesi hem de pozitif vakası olmayan Türkiye'nin az sayıdaki yerleşim yerlerinden biri.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA