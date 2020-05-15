Tedbirlere uydular! Corona virüs vakası görülmedi!
Kahramanmaraş'ta, mart ayında binin üzerinde gurbetçinin gelmesiyle koronavirüs vakalarının görülmesinden endişe edilen 12 bin 400 nüfuslu Nurhak ilçesinde bugüne kadar hiç vaka tespit edilmedi. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe halkının tüm kurallara uyduğunu ve ilçeye gelenlerin 14 gün karantinaya alınmasının bunda en önemli etken olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ın kesiştiği noktada yer alan Nurhak'a ülkede koronavirüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günlerde 12 bin 400 nüfuslu ilçeye 1200 kişi yurt dışından giriş yaptı. Bu nedenle herkesin "Kahramanmaraş'ta koronavirüs görülürse ilk burada görülür" dediği ilçede bugüne kadar koronavirüs tespit edilmedi. Nurhak hem Kahramanmaraş'ın koronavirüs tespit edilemeyen tek ilçesi hem de pozitif vakası olmayan Türkiye'nin az sayıdaki yerleşim yerlerinden biri.
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