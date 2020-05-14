Uzun kuyruklar oluştu! Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi
İstanbul havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.
Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi.
"KORONAVİRÜS SÜRESİ UZAR"
Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.
İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, "Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymazsak koronavirüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
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