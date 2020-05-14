14 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uzun kuyruklar oluştu! Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi

Uzun kuyruklar oluştu! Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi

havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
ABONE OL
MAĞAZA İNDİRİMİ KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ

Vatandaşlar havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı gözlemlendi.

Uzun kuyruklar oluştu! Mağaza indirimi koronavirüs dinlemedi UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU! MAĞAZA İNDİRİMİ KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ

"KORONAVİRÜS SÜRESİ UZAR"

Kuyrukta olan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, "Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar. Evde kal çağrılarına uymazsak koronavirüs süresi uzar. İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA