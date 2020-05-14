14 Mayıs 2020, Perşembe
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14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı! Görenleri hayrete düşüren olay

'da polisin durduğu 14 kişilik minibüsten 35 çıkması görenleri hayrete düşürdü. Araç sahibine 44 bin 452 lira, araçta bulunan 35 yolcuya 789'ar lira para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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HAYRETE DÜŞÜREN OLAY: 14 KİŞİLİK ARAÇTAN 35 KİŞİ ÇIKTI

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama başlattı. Polis yeni tip korona virüs nedeniyle gelen araçların yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyıp taşamadığını kontrol etmeye başladı. Polisin durduğu bir minibüste ise balık istifi yolcu vardı.

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