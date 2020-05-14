14 Mayıs 2020, Perşembe
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Edirne'de pirinç ekimi başladı! İhtiyacın yarısını karşılıyor

’nin  yüzde 43 () ihtiyacını karşılayan 'de ekim mesaisi başladı. Üreticinin defalarca sürüp işlediği, suyla dolu toprağa bırakılan 'beyaz altın' da denilen çeltik, 140 günlük süreçten sonra hasat edilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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BEYAZ ALTIN TOPRAKLA BULUŞTU!

'nin yüzde 43 sofralık ihtiyacını karşılayan 'de tohumları su dolu tarlalarda toprakla buluştu. Üreticinin ekim öncesi 5 kez toprağı işlemesinin ardından, havuz şeklinde suyla doldurduğu tarlaya ekilen çeltik tohumları, suda yetişmesinin ardından 140 gün sonra hasat edilecek. Hasat edilen çeltik, daha sonra 50-60 derecelik fırınlarda ısıtılıp kabuğundan ayrılıp işlenerek sofradaki yerini alacak.

"VERİMİN YÜKSEK OLMASINI BEKLİYORUZ"

Edirne'de çeltik tarlasını ekim için hazırlayan , ekim aşamasından hasada kadar çok büyük emek harcandığını belirtti. Çapkın, "Yaklaşık 50 dönüm yere çeltik ekimi yapacağım. Yerimizi hazırlamıştık, şimdi ekimi yapıyoruz. Umutluyuz. Çok emek sarf ediyoruz ekmeden önce. Ektikten sonra da bir o kadar emek sarf ediyoruz. Geçen yıl verim iyiydi. Bu yıl daha iyi olmasını ümit ediyoruz" dedi.

"UFAK BİR ÇOCUĞU NASIL BÜYÜTÜRSÜN…"

Çeltik tohumunu tarlasıyla buluşturan Mehmet Dağ ise çeltiğin ufak bir çocuk gibi olduğunu, sürekli bakım gerektirdiğini söyledi. Dağ, "Çeltiği ekene kadar 6 kez işlemden geçiyor. Aslında çeltik ufak bir çocuk gibi, sürekli ilgilenmeniz lazım. Ufak bir çocuğu nasıl büyütürsün, çeltik de aynen o şekilde büyüyor. Ayçiçeğinde ekersin, işin biter ama bunda bitmez. Sürekli takip etmen gerekiyor. Çok büyük bir emek harcanıyor çuvala koyulana kadar" diye konuştu.

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