14 Mayıs 2020, Perşembe
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Son dakika: Yolcu otobüsü bilet fiyatlarına tavan ücret geldi

Son dakika haberine göre; Ulaştırma Bakanlığı tarafından karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği tebliğ ’de yayımlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020
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'de bugün yayımlanan tebliğe göre, bileti taban ve tavan fiyatları belirlendi. Tebliğe göre, KOVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak.



Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.

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Ayrıca, Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

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