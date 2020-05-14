Türkiye’nin ‘iyi’liği dünyayı etkiliyor! Yardımlarına Türkiye koştu...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede dünyada adından söz ettiren Türkiye'nin tahliye operasyonları arasında ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Dışişleri Bakanlığı Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon ve Destek Merkezi'ne yapılan başvurular, Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarına değil, Türkiye'de emeklilik hayatını yaşayan yabancılara da yardım elini uzattığını ortaya koyuyor.
Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan vatandaşlar için yaptığı tahliye operasyonları ile yardımlar arasında birbirinden ilginç hikâyelere de rastlanıyor.
6 yıldır Fethiye'de yaşayan Hollandalı Ros çifti geçen mart ayında oğullarının doğum günü için Hollanda'ya gitti. Ancak uçuşlar durdurulunca Fethiye'ye geri dönmeleri mümkün olmadı. Kalp hastası olan Martin Ros, Hollanda'da sağlık güvencesi olmadığı ve Türkiye'de SGK'ya bağlı tedavi gördüğü için Fethiye'ye geri dönmek istedi. Geri dönüş için hem Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'na başvuruldu hem de Ros çiftinin Fethiye'deki komşuları Dışişleri'nden yardım istedi. Bunun üzerine Türkiye 22 Nisan'da Hollanda'dan yapılan tahliye uçuşuna Ros çiftini de dahil etti. Çift 14 gün gözetim altında kaldıktan sonra Fethiye'ye evlerine geri döndü.
Brenda Ros'un sosyal medya hesabından Türkiye için verdiği "Teşekkür mesajı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da duygulandırdı. Çavuşoğlu, "Hemen her gün ülkemize ve makamlarımıza teşekkür ediyorlar. Türkiye'ye döndükten sonra kaldıkları yurtta da çok sevilmişler. Yurt görevlileri onlara doğum günü sürprizi yapmış. 6 Mayıs tarihi itibarıyla karantinadan çıktılar" dedi. Brenda Ros sosyal medya hesabından, Türkiye duygularını "kalp" ve "alkış" emojileriyle süsleyerek şöyle dile getirdi:
ALKIŞLARIMI İLETİYORUM
"Az önce Taner ve Ömer'in (kaldıkları yurttaki görevliler) güzel çiçekleri ve pastasıyla şaşkına uğradım. Teşekkür ederim. Siz harikasınız. Bize ve diğer insanlara iyi baktığınız için size büyük bir alkış ve saygılarımı iletiyorum. Günde 3 kez yiyeceklerimizi getiriyorlar ve hijyen kurallarına çok dikkat ediyorlar. 14 gün karantinada kaldıktan sonra nihayet Fethiye'deki evimize doğru VIP minibüs ile yollardayız. Elbette büyük bir alkış ve saygı da Türkiye'ye. Çok teşekkür ederim Türkiye. Türkiye'yi çok seviyorum !!!"
TÜRK BALIKÇININ İLACI
Bir diğer ilginç hikâye ise Moritanya'da balıkçılık yapan bir Türk'le ilgili. Moritanya sularında avlanan bir Türk balıkçı, düzenli kullandığı ilaç bitince Dışişleri'nden yardım istedi. Dışişleri, Türkiye bursuyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun Moritanyalı bir doktor kanalıyla ilacı başkent Nuakşot'ta temin etmeyi başardı. İki günlük evliyken Almanya'nın başkenti Berlin'e giden bir Türk vatandaşı da Türkiye'ye tahliye edilenler arasında yer aldı. Vatandaş Ankara'ya "Dışişleri sevenleri de kavuşturuyor. Çok teşekkürler" diye mesaj gönderdi.
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