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Dehşete düşüren görüntü! Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken 'nın İnegöl İlçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti. Özellikle ara sokaklarda ise durum daha da vahim birçok alanda vatandaşlar kuralları ihlal ederek toplu şekilde hareket ettiği görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARI YOK SAYILDI

Dünyayı yakıp kavuran koronavirüse karşı 'de tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanı 'nın sıklıkla vurgu yaptığı maske ve kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısı maalesef ihlal ediliyor. İnegöl'de iftar sonrası çok sayıda insan sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların birçoğunun maskesiz ve 1,5 metre mesafesine uymayarak gezmesi herkesi tedirgin etti.

Dehşete düşüren görüntü! Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı | VİDEO DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARI YOK SAYILDI | VİDEO

Ana caddelerde yetkililer önlemlerini arterken ara sokaklarda ise denetimlerin yetersiz kaldığı gözlendi. Birçok mahallede vatandaşlar toplu şekilde saatlerde bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü. İnegöl'de gündüz yaşanan manzaraların benzerleri gecede yaşanıyor. Vatandaşlar yetkililerin gereken denetimleri yapmaları çağrısında bulunurken herkesinin kurallara uyması gerektiğini vurguladılar.

TOPLU İFTARLAR VAKA SAYISINI ARTIRDI

Özellikle Ahıskalı vatandaşların sürekli tüm ikazlara rağmen bu kuralları hiçe sayıyorlar. Birçok yerde toplu iftarlar nedeniyle vaka sayıların arttığı öğrenildi.

ALARM VERİYOR

İlçede en sıkıntılı mahallerin başında Huzur, Akhisar, Alanyurt, Mesudiye, Sinanbey, Burhaniye mahalleleri geliyor. "Hayat Eve Sığar" uygulamasında da bu bölgeler resmen alarm veriyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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