Dehşete düşüren görüntü! Maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı | VİDEO

Corona virüs tedbirleri kapsamında önlemler devam ederken Bursa'nın İnegöl İlçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti. Özellikle ara sokaklarda ise durum daha da vahim birçok alanda vatandaşlar kuralları ihlal ederek toplu şekilde hareket ettiği görüldü.

Dünyayı yakıp kavuran koronavirüse karşı Türkiye'de tedbirler devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sıklıkla vurgu yaptığı maske ve kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısı maalesef ihlal ediliyor. İnegöl'de iftar sonrası çok sayıda insan sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların birçoğunun maskesiz ve 1,5 metre mesafesine uymayarak gezmesi herkesi tedirgin etti.

Ana caddelerde yetkililer önlemlerini arterken ara sokaklarda ise denetimlerin yetersiz kaldığı gözlendi. Birçok mahallede vatandaşlar toplu şekilde saatlerde bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü. İnegöl'de gündüz yaşanan manzaraların benzerleri gecede yaşanıyor. Vatandaşlar yetkililerin gereken denetimleri yapmaları çağrısında bulunurken herkesinin kurallara uyması gerektiğini vurguladılar.

TOPLU İFTARLAR VAKA SAYISINI ARTIRDI

Özellikle Ahıskalı vatandaşların sürekli tüm ikazlara rağmen bu kuralları hiçe sayıyorlar. Birçok yerde toplu iftarlar nedeniyle vaka sayıların arttığı öğrenildi.

ALARM VERİYOR

İlçede en sıkıntılı mahallerin başında Huzur, Akhisar, Alanyurt, Mesudiye, Sinanbey, Burhaniye mahalleleri geliyor. Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasında da bu bölgeler resmen alarm veriyor.