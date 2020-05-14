Kahramanmaraş’ta nişan töreni sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs çıktı
Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.
Hüyüklü Mahallesi'nde 2 aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
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