14 Mayıs 2020, Perşembe
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Kahramanmaraş’ta nişan töreni sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 koronavirüs çıktı

ilçesindeki 'nde düzenlenen törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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NİŞAN TÖRENİ YAPILMIŞTI! BEDELİ ÇOK AĞIR OLDU

'nde 2 aile arasında bir çiftin töreni yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan testleri pozitif çıktı.

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