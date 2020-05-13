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Bakan Koca fotoğraf ile uyarmıştı! Bursa’da yine aynı manzara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'da çekilen fotoğrafı hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanlar sosyal mesafeye uymadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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BAKAN KOCA FOTOĞRAFLA UYARMIŞTI! TEHLİKE KAPIDA

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı.

Bakan Koca fotoğraf ile uyarmıştı! Bursa’da yine aynı manzara BAKAN KOCA FOTOĞRAF İLE UYARMIŞTI! BURSA’DA YİNE AYNI MANZARA

YOĞUNLUK OLUŞTURDU

tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren 'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu.

KURALLARA UYMADILAR

Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'daki pazarda çekilen fotoğrafı hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.

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