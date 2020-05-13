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Çin başa döndü: Bir şehir koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı

Dünyayı etkisi altına  'de ikinci dalga endişesi artıyor. Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri nedeniyle sınırlarını kapatırken,  da askıya aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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TÜM DÜNYA ŞOKTA! ÇİN BAŞA DÖNDÜ

Dünyayı etkisi altına 'de ikinci dalga endişesi artıyor. Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, da askıya aldı.

ASKIYA ALINDI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin başa dönerken, ülkede ikinci dalga endişeye yol açtı. Çin'in Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, toplu taşımayı da askıya aldı.

EĞLENCE MEKANLARI KAPATILACAK

Jilin yerel yönetiminden yapılan açıklamada; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.

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Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi. Jilin ve Shulan şehri Çin'in, ve ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.

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