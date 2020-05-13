13 Mayıs 2020, Çarşamba
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İş yerini kundaklamaya çalışan şüpheli kendini yaktı

’da kapısına benzin dökülerek iş yerini kundaklamak isteyen kişi kendini yaktı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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İŞ YERİNİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KENDİNİ YAKTI

Olay, 3 gün önce akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde yaşandı.

İş yerinin önüne gelen 24 yaşındaki A.D., önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü. Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren şahıs alevlerin arasında kaldı. Ayakları tutuşan şahıs kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İş yerini kundaklamaya çalışan şüpheli kendini yaktı İŞ YERİNİ KUNDAKLAMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KENDİNİ YAKTI

SERBEST KALDI

Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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