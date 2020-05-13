13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Selimiye Camii ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak

Vakıflar Bölge Müdürü yaptığı açıklamada, ’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabet Selimiye Caminin restorasyonu için bilim kurulunun da çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte tüm hazırlıkların tamamlandığını ve restorasyon için Genel Müdürlük ve Bakanlık nezdinde değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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İBADET VE ZİYARETE KAPATILMADAN ONARILACAK
için Selimiye Camii'nin en önemli yapıların başında geldiğini söyleyen Edirne Vakıflar Bölge Müdürü , Selimiye Camii'nin restorasyonu için projenin tamamlandığını belirterek, oluşturulan bilim kurulundaki uzman kişilerin mimari, sanat, tarihi ve malzeme konusunda da kararlar aldığını ifade etti.

3-4 YIL SÜRECEK RESTORASYON, İBADETE ENGEL OLMAYACAK

Tüm hazırlıkların tamamlandığının altını çizen Güneren, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığının değerlendirmelerinin sürdüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarının 3 ila 4 yıl arasında sürmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Restorasyonun sürdüğü esnada ibadetin ve ziyaretin engellenmeyeceğini de duyuran Güneren, gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Selimiye Camii ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak | Video SELİMİYE CAMİİ İBADET VE ZİYARETE KAPATILMADAN ONARILACAK | VİDEO



12 YAPIYA DAHA PROJE

"Proje bizim işimizin mutfağı bir restorasyona başlamadan önce proje mutlaka olmalı" diyen Güneren, Edirne'de tarihi 12 yapının daha proje teminini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayarak, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yapıların yüzde 100'ünün proje temininin sağlanmış olacağını söyledi.



Ayrıca Güneren, kuru gıda, muhtaç maaşı, burs ödemeleri ve restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı.

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